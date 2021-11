« Les pièges à moustiques ne sont pas une solution miracle »

Santé publique

Les pièges à moustiques sont de plus en plus utilisés dans l’espace public pour lutter contre les nuisances liées aux piqûres de moustiques et réduire le risque de transmission de maladies virales comme la dengue. L’agence de sécurité sanitaire (Anses) pointe dans un avis publié le 16 novembre, le manque de preuves sur leur efficacité. Mise au point de Johanna Fite, responsable de la mission vecteur à l’Anses.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Risques naturels et technologiques

Santé publique