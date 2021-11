Les communes forestières veulent sauver l’ONF mais pas à n’importe quel prix

Forêts

Les communes forestières ne débourseront pas 30 millions d’euros supplémentaires pour le budget de l’ONF, a annoncé le ministre de l’agriculture, lors du salon des maires, mercredi 17 novembre. Une victoire qui ne leur suffit pas…

Les voilà rassurées ! L’Etat abandonne son projet de demander aux communes forestières, une contribution supplémentaire de près de 30 millions d’euros entre 2023 et 2025 pour le financement de l’Office National des Forêts (ONF). Le ministre de l’agriculture, Julien de Normandie, l’a annoncé lors du salon des maires, mercredi 17 novembre.

« C’est une victoire, pour nous qui sommes mobilisés depuis le mois de juin en dénonçant cette mesure injuste et irrationnelle », se félicite Dominique Jarlier président de la Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR). Une mesure présente dans le contrat d’objectif et de performance de l’ONF 2021-2025, adopté en juillet 2021, qui prévoyait d’augmenter de près de 50 % les frais de garderie, payés par les communes soumises au régime forestier. Ces frais de garderie représentent environ 30 millions d’euros par an en moyenne, auxquels il faut ajouter une taxe de deux euros à l’hectare et 60 millions d’euros de travaux forestiers en moyenne par an.

Que fait précisément l’ONF de ces millions d’euros ? La FNCOFOR, qui ne compte pas se contenter de ce recul de l’Etat, aimerait bien le savoir. « Les communes forestières ne veulent pas que l’ONF disparaisse, insiste Dominique Jarlier. Mais elles ne souhaitent pas payer plus que les services effectivement rendus par l’établissement. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Je pense aux dépenses de communication, notamment ».

Pour une comptabilité analytique

La FNCOFOR réclame depuis des années que la comptabilité analytique de l’ONF soit plus rigoureuse, pour ajuster moyens et besoins. « Il s’agit d’objectiver les dépenses : quelles tâches sont réalisées, de quelles missions relèvent-elles, du stockage du carbone, de la protection de la biodiversité, de la prévention des incendies ? Après on se tournera vers le politique pour savoir qui doit payer ».

L’ONF gère près de 6 millions d’hectares, dont la moitié de forêt communale. La FNCOFOR compte prochainement

