Le centre d’initiation où l’art est placé à hauteur d’enfant

29/11/2021

Lieu culturel fondé sur les besoins fondamentaux de l’enfant, Mille formes a été créé avec l’appui du centre Pompidou.

Chiffres-clés Médiateurs : 8 équivalents - temps plein. Budget : 550 000 euros (fonctionnement et personnel).

[Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) 146 700 hab.] Dans son rapport sur les mille premiers jours de l’enfant, remis en septembre 2020, la commission d’experts présidée par le pédopsychiatre Boris­ ­Cyrulnik insiste sur l’importance de l’éveil culturel et artistique, « bénéfique pour le développement émotionnel et social des enfants ». Penser une ville à hauteur d’enfant, c’est donc aussi offrir aux tout-petits cette ouverture sur l’art et la culture.

C’est précisément ce qui a motivé le maire de Clermont-Ferrand, Olivier­ ­Bianchi, en créant Mille formes, le centre d’initiation à l’art dédié aux 0-6 ans, ouvert en décembre 2019 dans le centre-ville. « Les parents viennent librement avec leur enfant, sans réservation. Ce que nous proposons dans ce lieu, aux petits comme aux adultes, c’est une découverte partagée de l’art par le geste et le faire, en étant immergés dans la création », témoigne Sarah­ ­Mattera, la directrice de Mille formes.

Danse, musique, design…

Dans cet espace non cloisonné de 700 mètres carrés, pensé par la designer Laure­ ­Jaffuel, différents espaces ont été créés pour accueillir des artistes de toutes les disciplines : danse, cirque, arts plastiques, musique, design, cinéma… « Ici, rien n’est permanent. Les œuvres changent tous les trois à quatre mois. Elles sont conçues pour tous les publics », insiste ­Sarah Mattera­.

Afin de concevoir ce centre d’initiation, en 2017, la ville a fait appel au centre ­Pompidou, précurseur en matière de médiation jeune public, et noué un partenariat avec l’institution qui ne s’est pas limité­ à la coconception. En effet, l’école pro, son service d’ingénierie, de conseil et de formation professionnelle, a également formé les agents de la ville.

Un processus en cours, qui se déroule en plusieurs étapes. Il y a d’abord eu une expérimentation de trois semaines en 2018, dans un conservatoire de la ville, avec des expositions, des ateliers, des projections, des débats, pour que les enfants, les familles, mais aussi les animateurs prennent connaissance de la façon de faire du centre Pompidou.

A l’issue de cette phase de test très concluante, la ville a acquis un local. « De mai à juillet 2019, nous avons lancé un programme de préfiguration, ce qui a permis de tester les lieux et de réaliser des ajustements », précise ­Sarah ­Mattera. « Ce travail au long cours s’est accompagné de temps de formation et d’échange avec les équipes de la ville. En parallèle, des projets d’éveil artistiques et culturels ont été organisés au sein des établissements municipaux », ajoute Selma Toprak-Denis, directrice adjointe des publics au centre Pompidou.

Une culture commune

Car ce projet est fondé sur la transversalité des acteurs impliqués : accueil de la petite enfance, animation, services culturels… « Il s’agit de construire une culture commune en partant de la réa­lité de terrain des agents et des acteurs associatifs. Ils peuvent ainsi prolonger l’expérience de Mille formes dans leurs propres espaces », insiste Selma Toprak-Denis. Ces projets culturels « hors les murs » permettent aussi de toucher des enfants qui ne fréquenteraient pas le centre.

Contact : Sarah Mattera, directrice de Mille formes, smattera@ville-clermont-ferrand.fr