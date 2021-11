Fiscalité locale : le sévère bilan de la Cour des comptes

Bilan

Publié le 23/11/2021 • Par Cédric Néau Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Dans un rapport publié ce 23 novembre, la Cour des comptes estime que la refonte de la fiscalité locale avec la suppression de la taxe d'habitation et la baisse des impôts de production n'a "pas toujours atteint ses objectifs". Même si les magistrats financiers estiment que les collectivités devraient bénéficier d’une "situation financière favorable" cette année, des interrogations demeurent.

La Cour des comptes persiste et signe dans son nouveau rapport : le choc du Covid-19 a entrainé « une dégradation de la situation financière des collectivités territoriales » en 2020, mais « en dépit de la poursuite de la crise sanitaire », elles devraient bénéficier d’une « situation financière favorable » en 2021. Les finances locales devraient se redresser grâce à des recettes moins affectées qu’en 2020 et à la poursuite des mesures de soutien de l’État à destination des collectivités les plus fragilisées ou en faveur de l’investissement local dans le cadre de la loi de finances 2021 et de la première loi de finances rectificative de l’année.

