Espaces collaboratifs et Cloud : des économies en toute sécurité !

Communiquer, collaborer, créer… Bref, organiser son espace de travail depuis le Cloud gagne du terrain dans le secteur public. Rien d’étonnant à cet engouement puisque des solutions comme Google Workspace permettent, entre autres, une très grande flexibilité mais surtout de conjuguer économies et sécurité.

Mais au fait, c’est quoi Google Workspace ?

Succédant à G Suite, Google Workspace se targue de pouvoir proposer un large panel d’applications de collaboration via le Cloud. Google Meet, Google Chat, ou encore Google Agenda mais aussi Google Slide, Doc, Sheet et bien d’autres sont disponibles sur une seule et unique interface pour une cible de choix : les entreprises et depuis quelques années déjà… le service public !

Et pour répondre de la meilleure façon aux enjeux de ces différentes entités, Google Workspace mise sur la flexibilité. Tous les membres d’une équipe peuvent ainsi choisir de travailler en même temps, en différé, avec ou sans connexion Internet et cela grâce à une synchronisation en temps réel des documents et des agendas de chacun. Les missions et tâches diverses sont effectuées partout : au bureau, sur le terrain, en télétravail, dans le bus…

Éric Cerutti, directeur de la transformation numérique pour le département du Loir-et-Cher, explique : « Notre organisation comporte plusieurs équipes chargées de diverses missions et sont réparties sur plus de 40 sites. […] Les agents des services sociaux, par exemple, utilisent souvent des tablettes lorsqu’ils sont sur le terrain, tandis que le personnel administratif reste principalement au bureau. Nous souhaitions avant tout faciliter le partage de documents et d’informations entre les différentes équipes. »

Le département du Loir-et-Cher a donc opté pour Google Workspace afin de permettre aux collaborateurs de travailler de la manière la plus flexible possible. Et pour uniformiser la communication, ils ont développé une plate-forme centrale à l’aide de LumApps, hébergée sur Google Cloud et qui s’intègre parfaitement à Google Workspace. Faciliter ainsi le développement d’applications montre une nette volonté de Google d’encourager l’ouverture et l’innovation à tous les secteurs de métiers.

Réduction des coûts liés à l’infrastructure

En plus d’offrir à ses utilisateurs 30 Go minimum d’espace de stockage sur le Cloud, Google Workspace y met toute sa suite à disposition. Cela signifie qu’il n’est plus nécessaire d’investir sans cesse sur des serveurs énergivores et qui, de surcroît, prennent beaucoup de place ! Les données de ces applications se trouvent ainsi sur le réseau Cloud de Google.

Pour la commune de Moûtiers en Savoie, la réduction du budget achat, stockage et maintenance du matériel fut un argument de poids pour basculer vers le Cloud. Avant la migration vers Google, l’intégralité des outils de travail des collaborateurs reposait sur des baies de serveurs qui nécessitaient un constant renouvellement des licences et des machines. Impossible donc, d’évoluer sans sortir le porte-monnaie.

Sylvain Torchot, DSI, se souvient : « Notre système était tellement rigide qu’il fallait investir à chaque évolution. Désormais, nous avons une solution qui évolue au jour le jour avec des fonctionnalités induites dans le Cloud, simples et efficaces. » Sylvain Torchot estime qu’avec Google Workspace, les coûts ont été divisés par deux avec une économie de 10 000 € sur les seuls frais de maintenance annuels.

Et la sécurité des données dans tout ça ?

Pendant longtemps, le Cloud faisait hausser les sourcils des DSI, soucieux, et cela se comprend, de la sécurité des systèmes d’information. On pensait alors que les données étaient bien plus en sécurité derrière les portes blindées des data center.

Qu’il s’agisse de la sécurité des données ou de leur indépendance face à leur hébergeur, le Cloud et tout particulièrement celui proposé par Google n’a absolument rien à envier aux systèmes on premise. En ce qui concerne la propriété, Google déclare ainsi ne pas être titulaire des données de ses clients et ne les conserve uniquement le temps requis par ces derniers. Il met aussi un point d’honneur à respecter les lois et règlements nationaux en la matière.

En outre, Google Workspace dispose d’un certain nombre de garanties et de certifications de conformité mais aussi de sécurité. Par exemple, des filtres antispam et des contrôles pointilleux de chaque document ont été mis en place pour garantir une sécurité optimale. Chaque fichier se trouvant sur Google Drive ou encore chaque email reçu ou envoyé passe par une politique de chiffrement.

Eric Cerruti était ainsi ravi de constater que cette suite de solutions était capable de répondre aux normes de sécurité et de confidentialité les plus strictes d’une entité publique comme celle du Loir-et-Cher !

