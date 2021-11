La formation à l’INET en question

Cadres territoriaux

Publié le 23/11/2021 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : France

Tous les DGS ne sortent pas des rangs de l’INET. Mais le cursus d’administrateur territorial est partagé par nombre de directeurs généraux de grande collectivité… qui se défendent cependant de tout risque de standardisation de leurs approches.

« Oui, il y a un modèle Inet, mais comme il existe un modèle d’études en médecine ou en classes préparatoires maths sup/maths spé. Ce serait faire injure aux DGS et aux personnalités de la FPT que de laisser penser que les élèves de l’Inet seraient plus formatés que ceux d’autres écoles », tranche d’emblée Hélène Guillet, présidente déléguée du SNDGCT.

Et pourtant, la question d’une éventuelle uniformisation de la formation des administrateurs territoriaux, terreau à partir duquel vont se forger un nombre non négligeable de carrière de DGS, de grandes collectivités, n’est pas complètement extravagante. « Les collectivités territoriales sont aujourd’hui soumises à des changements divers et complexes, encore renforcés par la crise sanitaire. Il importe donc que les dirigeants évoluent et ...

