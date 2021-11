Aides sociales

Le Conseil d’Etat propose de simplifier l’accès aux prestations sociales

Publié le 22/11/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Actu juridique, France

Une trentaine de prestations, permettant de redistribuer 120 milliards d’euros par an, sont conditionnées aux ressources des personnes. Mais la diversité des « bases ressources » en complique l’accès et la gestion par l’administration. Le Conseil d’Etat formule quinze propositions de simplifications et d’équité.

