« Les élus doivent remonter les problématiques de démographie médicale en santé mentale »

Déserts médicaux

Publié le 22/11/2021 • Par Christelle Destombes

Nicolas Lefebvre, adjoint au maire de Bailleul et président du conseil de surveillance de l’établissement public de santé mentale des Flandres, alerte les élus au sujet de la démographie médicale en psychiatrie. L’EPSM des Flandres, avec 40 sites répartis sur le territoire, couvre près de 350 000 habitants. Sur les 60 derniers lits de psychiatrie, 30 vont être supprimés et 30 autres transférés vers un autre établissement...

Quelle est la situation de votre établissement public de santé mentale ?

Notre établissement est le reflet de l’effondrement de la psychiatrie. Dans les établissements publics, entre 10 et 30 % des postes de psychiatres sont vacants. Nous sommes au-dessus des 30 %. Cette crise de la démographie médicale a comme répercussion des fermetures de lit de plus en plus importantes, et à Bailleul, une délocalisation vers d’autres établissements de santé mentale pour mutualiser la ressource en temps médical. Cela a un impact sur les patients et sur les territoires, car un hôpital c’est bien un élément majeur de l’aménagement du territoire ! Si on continue comme ça, on va arriver à des déserts médicaux d’offres d’hospitalisation en santé mentale. Je tire la sonnette d’alarme, je considère que c’est ...