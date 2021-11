Pourquoi la qualité de l’air est une politique publique incontournable

QUALITÉ DE L'AIR

Publié le 19/11/2021 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France

Au Salon des maires, Atmo France était présente mercredi 17 novembre pour expliquer, au cours d'une conférence, la nécessité pour les élus de s'emparer pleinement de la politique publique de la qualité de l'air.

« Les collectivités sont prises dans une injonction contradictoire : d’un côté, on leur dit « vous n’allez pas assez vite », et de l’autre, « attendez, ne changeons rien » ». C’est ainsi que Guy Bergé, président de l’Atmo France, a introduit sa conférence au Salon des maires, mercredi 17 novembre. Et pourtant, la qualité de l’air est une politique publique incontournable, selon lui, car elle permet d’œuvrer dans plusieurs politiques publiques : « investir 1 euro dans la qualité de l’air, c’est investir 1 euro pour le climat, mais la réciproque n’est pas vraie ». Mais alors, comment les communes peuvent-elles agir concrètement sur la qualité de ...