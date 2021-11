Tout le monde veut son tiers-lieu !

[Salon des maires]

Publié le 19/11/2021 • Par Julie Krassovsky • dans : France

Très visité, l’espace tiers-lieux de l’édition 2021 du salon des maires a bénéficié d’un véritable coup de projecteur. Opportunément intégré à la communication gouvernementale, le développement de ces espaces collaboratifs et citoyens est même présenté comme l’un des « piliers de la relance ». Vraiment ?

Véritable succès pour l’espace « tiers-lieux » au 103e salon des maires. Les stands installés sous des maisonnettes en bois recyclés n’ont pas désempli, agrégeant au même endroit des entrepreneurs ou des citoyens porteurs de projet, en recherche de soutien ou de locaux, et des maires en mal d’information. Il faut dire que l’Etat a opportunément intégré le déploiement des tiers-lieux dans la relance : sur le budget total de 130 millions d’euros alloués aux tiers-lieux – dont la moitié provient de France Relance – un appel à manifestation sd’intérêts (AMI) permanent doté de 45 millions d’euros vise à identifier 300 « fabriques de territoire », dont la moitié sera implantée en quartiers de la politique de la ville (QPV). Des mesures financières, orchestrées par le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, propres à favoriser l’éclosion de ces espaces de création et de travail d’un nouveau genre.

