Climat : de la théorie à la pratique

Les élus locaux étaient présents en masse à la COP26. Et malgré leur déception au retour de Glasgow, nombreux sont ceux qui ont gardé la foi. « Nous avons fait en sorte que dans la déclaration finale apparaissent les mots « régional », « local », « gouvernance multi-niveaux » », rappelle Vincent Chauvet, maire (Modem) d’Autun (Saône-et-Loire) et présent à la COP au nom du Comité des régions de l’Union européenne.

Reste donc à montrer que la confiance dans les territoires est méritée. « On ne manque pas d’idée, plutôt de moyens pour les mettre en œuvre, témoigne Léonore Moncond’huy (EELV), maire de Poitiers. Pour autant, nous nous devons d’investir tous les espaces d’action disponibles ».

