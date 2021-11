Congrès des maires 2022

Autonomie fiscale : les maires plus nuancés que leur association

Publié le 19/11/2021 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, Décryptages finances, France

FABIEN CALCAVECHIA

Etre libres de gérer leur collectivité comme ils l’entendent, les maires ne demandent que cela. Mais au moment de disposer de toute liberté financière et fiscale et prendre le risque de se priver d’une garantie de ressources de l’Etat, ils ont le cœur qui balance et sont moins enclins à lâcher la proie pour l’ombre. Témoignages recueillis dans les allées du 103e congrès des maires de France clos le 18 novembre.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Etat et collectivités locales

Finances locales

Fiscalité