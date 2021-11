Les subventions dérogatoires pour la rénovation des logements sociaux en outre-mer sont augmentées

Logement social

Publié le 19/11/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels finances, Textes officiels santé social, TO parus au JO

Un arrêté du 8 novembre modifie l’arrêté du 20 avril 2021 portant dérogation aux conditions du financement des travaux d’amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer et modifiant l’arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la subvention à l’amélioration des logements locatifs sociaux et l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux conditions de financement des travaux d’amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer.

Cet arrêté avait introduit un dispositif permettant, dans le cadre du plan de relance engagé par le gouvernement pour répondre aux effets économiques et sociaux de la crise sanitaire de la covid-19, une modulation des taux de subventions visant le financement des travaux d’amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer, pour une période transitoire s’étendant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et pour des opérations de restructuration lourde et de rénovation thermique de logements locatifs sociaux.

Il indiquait que les taux de subvention dérogatoires et le montant des travaux dérogatoires s’appliquaient dans la limite de la dotation allouée dans le cadre du plan de relance. Le nouvel arrêté modifie cette limite, en l’augmentant, hors plan de relance, dans la limite de 4,5 millions d’euros par des crédits de la ligne budgétaire unique.