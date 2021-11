Un président qui reste clivant

Congrès des maires 2021

A la sortie du discours présidentiel, raisonnablement applaudi, les élus locaux restent toutefois partagés, jeudi 17 novembre en clôture du Congrès des maires. Si certains adhèrent aux propos d'Emmanuel Macron sur une nécessaire déconcentration plus efficace, beaucoup mettent en cause un décalage entre le discours de tribune, et leur vécu sur le terrain.

Pascal Balaÿ, maire de Secheras en Ardèche, 500 habitants, s’exclame, passablement énervé : « On va retrouver notre quotidien, le contraire de ce que le président a dit! ». Son collègue ardéchois Patrick Cettier, maire de Lemps, 810 habitants, est plus mesuré bien que déçu : « Je pense que le président Macron est loin des réalités des petites communes, même l’AMF ne s’occupe pas des petites communes! Encore une fois, elles sont laissées pour compte… »

Autre son de cloche du côté de Basse-Terre (Guadeloupe), avec son maire, André Atallah, également médecin cardiologue dans cette commune de 10 000 habitants : « M.Macron a bien préparé son discours, il avait déjà tous les éléments de ce qui a été dit avant lui sans doute, il avait déjà la contre-réponse. Le président a parlé de décentralisation pas assez forte et de déconcentration. Les deux arguments ne s’opposent pas, ils ont leur logique (…) Il n’y a pas l’Etat et les communes de l’autre côté ; en effet oui l’Etat, c’est nous tous.

Il souligne cependant deux « gros soucis au niveau des dispositifs » : « Quand il y a des financements prévus, il faut tout d’abord avoir l’ingénierie, j’ai la chance de l’avoir, ce n’est pas le cas pour toutes les communes; Ensuite, ces dispositifs sont décidés en haut-lieu et le financement arrive sur facture, il faut faire une avance de frais, ce qui n’est pas forcément évident pour les communes les moins riches ».

René Briquetti, maire de Villars-sur-Var (Alpes-Maritimes, ),726 hab.) renchérit sur le même mode : « le président a remis les pendules à l’heure, on a trop tendance à taper sur l’Etat. Je suis un nouveau maire élu en 2020, et quand j’ai des interrogations je m’adresse à la préfecture et on me répond convenablement. Bien sûr il y a des choses à améliorer, mais chez nous nous pouvons développer des projets, ce ne sont pas financements qui manquent, par contre c’est plutôt l’ingénierie qui pêche, c’est difficile de mener de front plusieurs projets ».

Un président « à l’écoute »

Arnaud Wadel, maire de Lartigue (Gironde, 42 hab.), a trouvé le président « à notre écoute, alors qu’il était plutôt perçu comme distant vis-à-vis des élus locaux. Je pense qu’il nous a entendu, et que nous le serons de plus en plus ». Le maire de Volvic, Laurent Thévenot retient son évocation « de la guerre Etat- collectivités locales qu’il faut stopper, car elle est stérile. Il a fait le distinguo entre décentralisation et délégation de compétences, et a défendu ostensiblement la déconcentration, c’est une orientation très osée. Il a été brillant en démontant un à un les arguments d’André Laignel. »

Jean-Marc Vasse, maire de la commune de Terres de Caux (Seine-Maritime, 4167 hab.), rejoint le président « sur bon nombre de propos. Aujourd’hui on paie les erreurs du mandat précédent avec la loi Notre et la baisse des dotations. Je suis d’accord avec le président qui a rappelé que la République est une et indivisible, et que chaque maire est le représentant de l’Etat, si on remet en cause ceci on crée des fêlures dans la Nation. Le sujet c’est la capacité à conduire un dialogue fécond entre les collectivités et l’Etat. »

Déception

David Aubert, adjoint à l’environnement de Venansault, commune de 4600 habitants en Vendée n’a pas été « du tout convaincu » par le satisfecit du chef de l’Etat, notamment à propos des programmes Action cœur de ville ou Petites villes de demain. Pour l’adjoint, les actions de l’Etat ne sont pas « à la hauteur de nos besoins, ce sont de petites solutions ». Le propos pro déconcentration d’Emmanuel Macron trouve davantage grâce à ses yeux : « nous ne voulons pas forcément plus de décentralisation, mais nous voulons être davantage décisionnaires », en participant à la prise de décision sur les affaire de son territoire. « De toute manière, l’Etat ne pourra pas faire sans nous ».

Même sentiment de décalage pour Marie-Jo Doucet, maire d’Ambeyrac, petite commune de 178 habitants dans l’Aveyron : « le Président parle de déconcentration quand nous avons besoin de décentralisation, ses chiffres nationaux ne parlent pas de nos petites communes, et nos budgets sont en baisse ! ». L’élue considère avoir assisté à « un discours de campagne », et le long plaidoyer présidentiel pour la contractualisation la laisse de marbre : « tout ne se contractualise pas ! ».

Un président « loin des réalités »

Pour Pascale Guit-Nicole, maire de Gattières, la frontière est immense entre le récit d’Emmanuel Macron et la réalité de sa commune de 4200 habitants dans les Alpes-Maritimes. « Ce que nous voyons, c’est un désengagement de l’Etat ! ». Un désengagement dont sa commune a particulièrement souffert à l’occasion du premier confinement, quand elle a dû se débrouiller, avec son équipe, pour trouver des masques et des tests antigéniques pour le personnel communal, alors que dans les écoles, le personnel « éducation nationale » en était dépourvu.

La défense de son bilan financier par le Président ne passe pas davantage : « nous avions 450000 euros de DGF au début du quinquennat Hollande, il nous en reste 50 000 ! Alors oui, la DGF n’a pas baissé, mais elle n’a pas augmenté non plus ! » Elle n’adhère pas davantage à la suppression-compensation de la taxe habitant : « la loi SRU nous conduit à accueillir de nouveaux habitants, qui ne paieront pas de taxe d’habitation, mais nous, commune, nous devrons bien développer les services publics pour ces familles ». Et les programmes Action cœur de villes, ou Petites villes de demain, cités à plusieurs reprises par Emmanuel Macron ? « Ils concernent 234 communes, sur 34000 », s’exclame la première magistrate du Sud-Est, dont la seule consolation reste l’élection de son « compatriote » David Lisnard à la tête de l’AMF.