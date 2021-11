Emmanuel Macron : « L’Etat ne se désengage pas » sur la sécurité publique

Congrès des maires

Publié le 18/11/2021 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité

A l'occasion de son discours de clôture du congrès des maires, le 18 novembre, le président de la République a évoqué les enjeux de sécurité. L'occasion pour lui de défendre son bilan et d'évoquer les nouvelles "marges de manoeuvre" de la police municipale.

C’est sans aucun doute l’un des grands défis à relever dans cette période de crise sanitaire, synonyme pour beaucoup d’un durcissement des comportements violents. S’exprimant en clôture du Congrès des maires, le président de la République a succinctement évoqué le sujet de la sécurité publique. L’occasion pour lui de défendre son bilan, notamment sur les moyens humains. « Face au retour de la violence, l’Etat n’a pas simplement mené des débats et ouvert des grandes réflexions, il a agi ! 10 000 policiers et gendarmes qui sont en train de se déployer sur le territoire, a-t-il lancé. Et vous êtes nombreux à les voir sur le terrain ! »

Et de répondre sans ambages aux accusations récurrentes d’un retrait de l’Etat sur sa première mission régalienne. « Pour garantir la ...