Des colocataires porteurs d’un handicap vivent dans leur appartement, proche d’un foyer

Publié le 26/11/2021 • Par Alexandra Caccivio • dans : France, Innovations et Territoires

MyCreative / Adobestock

L’Adapei promeut, pour les personnes handicapées, la plus grande autonomie possible et, quand la situation le permet, l’autodétermination. Les personnes qui ont vécu longtemps en structure d’accueil, notamment les plus âgées, aspirent souvent à une autre vie, chez elles, plutôt qu’en foyer. A Saint-Andelain, l’Adapei 58 a créé une antenne du foyer : un appartement autonome où vivent trois résidents qui apprennent peu à peu à se prendre en charge.

Logement