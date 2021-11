Emmanuel Macron dit aux maires leurs quatre vérités

Décentralisation

Devant le congrès de l’AMF, le 18 novembre, le Président de la République a mis en garde les édiles contre la tentation de la division. « L’Etat, c’est vous aussi », a-t-il dit aux contempteurs de la bureaucratie.

Crise sanitaire, fronde des Gilets Jaunes, catastrophes naturelles en série, attentats… : le quinquennat qui s’achève n’a pas été un long fleuve tranquille. « Mais à chaque étape, vous avez été là », a lancé Emmanuel Macron aux maires, en conclusion du 103ème congrès de l’AMF. Et le Président de la République de vanter les vertus des édiles qui ont « la République au cœur ». « Il se peut qu’il y ait eu des malentendus au début », a-t-il aussi reconnu. Un exercice de contrition qui n’a pas duré, le président achevant sa phrase par un retour à l’envoyeur : « … il se peut d’ailleurs qu’il y ait eu des préjugés ».

A la veille de la grande bataille électorale en 2022, Emmanuel Macron a vite sorti les poings. Dans son viseur : son adversaire préféré, le socialiste André Laignel. Emmanuel Macron a ironisé sur « l’esprit de mesure », la « justesse » et le « sens du détail » de la résolution que le numéro 2 de l’AMF a prononcée à la tribune du congrès des maires.

« La passion de l’égalité »

« Le débat que j’ai vu monter ces dernières années des élus contre l’Etat, est mortifère. Il ne peut y avoir ce face à face sous prétexte qu’il y aurait eu d’autres émergences politiques », a poursuivi sur sa lancée Emmanuel Macron. « L’Etat, c’est vous aussi », a-t-il martelé, à l’adresse des maires. Et le Président de la République de cibler les détracteurs de la bureaucratie dans la gestion de la crise sanitaire. « Les fonctionnaires d’Etat sont des gens loyaux », a-t-il insisté.

Dans son propos d’essence essentiellement jacobine, il a mis en garde contre les effets d’une décentralisation trop accentuée. « Est-ce que dans notre pays, on vote pour avoir 100 politiques sociales ? Personne ne veut que les règles soient différentes pour le handicap ou l’aide sociale à l’enfance », a considéré Emmanuel Macron, jugeant par ailleurs que les élus demandaient des compétences sans forcément les responsabilités afférentes.

« Nous sommes un pays aux mille terroirs, mais nous sommes tenus par la passion de l’égalité », résume Emmanuel Macron. « A court terme », il croit d’ailleurs surtout à « la déconcentration ». « Pour la première fois depuis longtemps nous avons recréé, ces dernières années, des postes dans les services de préfecture et ce mouvement doit être amplifié », a-t-il vanté.

Finances locales : « avoir des impôts qui ne sont pas payés par le contribuable, c’est hypocrite »

D’un point de vue financier, Emmanuel Macron persiste et signe. Il affirme que « les engagements ont été tenus malgré la plus grande récession jamais connue depuis l’après-guerre ». Les reproches des maires à l’exécutif durant les trois jours du Congrès sur l’agonie de la fiscalité locale, la destruction du lien entre l’habitant et son territoire et le manque de crédits nouveaux à destination des collectivités dans le cadre de la relance ont au contraire poussé le Président à défendre son bilan et à contre attaquer.

Sanctuarisation de la DGF sur le mandat après des années de baisse, compensations de l’Etat pendant la crise sanitaire, effort important pour l’investissement dans les territoires… Emmanuel Macron assume. Même la suppression de la taxe d’habitation est selon lui à mettre au crédit de son bilan.

« La TH était un impôt formidable, l’Etat était le premier contribuable. Avoir des impôts qui ne sont plus payés par les contribuables et dire que c’est ce qui constitue le lien, c’est un peu hypocrite et avoir une fiscalité pour certaines tranches dont la dynamique ne correspond en rien à leur dépenses, je pense à nos départements, ça ne marche plus. », tacle-t-il.

Pour lui, la solution passe plutôt par des morceaux de fiscalité nationale affectée, la stabilité des dotations et une pluriannualité. Loin de donner raison aux demandes de l’AMF d’avoir des impôts locaux à pouvoir de taux, Emmanuel Macron estime que l’autonomie fiscale « creuse l’inégalité entre les territoires selon leur capacité à prélever l’impôt ».

Il préfère la contractualisation, décrite comme une « véritable révolution » selon ses mots. Une proposition qui par le passé, à travers les contrats de Cahors et les contrats de relance et de transition écologique, n’a jamais véritablement convaincue les maires.

Sécurité : « l’Etat ne se désengage pas »

Autre défi à relever avec les collectivités : la sécurité publique. L’occasion pour le chef de l’Etat de défendre son bilan, notamment sur les moyens humains. « Face au retour de la violence, l’Etat n’a pas simplement mené des débats et ouvert des grandes réflexions, il a agi ! 10 000 policiers et gendarmes qui sont en train de se déployer sur le territoire, a-t-il lancé. Et vous êtes nombreux à les voir sur le terrain ! »

Et de répondre sans ambages aux accusations récurrentes d’un retrait de l’Etat sur sa première mission régalienne. « L’Etat ne se désengage pas ! Au contraire, il se réengage avec vous et vous vous réengagez avec force à ses côtés ! »

Il s’est également félicité de la loi « sécurité globale » promulguée en mai 2021 qui offre « davantage de marges de manœuvre aux polices municipales » et définit « un continuum de sécurité » qui a renforcé le lien avec les communes. Et ce n’est pas fini. « La loi de programmation qui se prépare pour le début de l’année prochaine va permettre d’aller plus loin sur ce sujet à travers des réorganisations » a-t-il indiqué.

De même, le président a appelé au renforcement du dialogue entre les maires et les magistrats, sujet qui a nourri, au cours de ce congrès, une discussion parfois houleuse entre les élus et le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti. « Et nous allons continuer d’améliorer la rapidité de la réponse pénale et celle sur les petites incivilités » a-t-il promis.

Un délai pour le ZAN

Sur le volet logement Emmanuel Macron s’est félicité de son bilan, tout en reconnaissant un blocage de la construction : « On a réussi à enclencher la rénovation des logements de façon historique, on a accéléré l’adaptation des logements au vieillissement. Mais on a un problème de construction qui demeure. Malgré les évolutions de la loi Elan, on n’a pas assez simplifié ».

Le président mise sur les propositions de la commission Rebsamen, reprises pour partie dans le projet de loi de finances pour 2022, mais il va falloir articuler la nécessité de construire avec les injonctions du Zéro artificialisation nette, issues de la loi Climat et résilience.

«L’objectif n’est pas de stopper toute construction ou projet, mais de ralentir le rythme qui menait à artificialiser un département tous les dix ans, il faut diviser par deux ce chiffre. Il faut adapter l’objectif à la réalité des territoires, et leur laisser le temps. La clé c’est que les maires puissent déployer cette stratégie sur plusieurs années », a t-il rassuré, répondant aux attentes de l’Association des maires de France qui réclame un report de la date de janvier 2022 pour la mise en conformité à ces objectifs des documents d’urbanisme.

Sur ce volet logement, Emmanuel Macron croit en la fixation d’une stratégie au niveau national, et en une décentralisation massive avec des objectifs adaptés au niveau local. Un rare élan girondin dans un discours jacobin.