« Les conseils des territoires pour la culture devraient avoir des obligations de concertation »

[Salon des maires] Entretien

Publié le 18/11/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Frédéric Hocquard, président de la Fédération nationale des collectivités pour la culture (FNCC), a rencontré de nombreux élus au Salon des maires 2021. L'occasion d'évoquer avec eux les relations Etat-collectivités et de leur expliquer ce que demande la FNCC.

Pourquoi la FNCC a-t-elle tenu un stand cette année au salon des maires ?

Les organisateurs du SMCL ont voulu développer un espace dédié à la culture et nous ont demandé d’être l’un des animateurs. Pour nous, c’est une opportunité pour déployer nos propositions et nos positions dans un salon que fréquentent les élus des communes et intercos de toute taille, pas seulement ceux des métropoles. Or, la FNCC, qui regroupe tous les types de collectivités, est porteuse de cette diversité. En ce sens, le public du SMCL nous correspond bien.

Professionnels et élus à la culture en représentation au Salon des maires

De quoi les élus de passage sur votre stand vous parlent-ils ?

Certains s’arrêtent sur le stand pour avoir des informations sur la FNCC, qu’ils ne connaissent pas toujours ...

