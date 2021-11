Inclusion numérique : les élus locaux réclament la pérennisation des moyens

Congrès des maires

Publié le 18/11/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

A l’occasion de la conférence sur la transition numérique qui s’est tenue jeudi 18 novembre, une séquence a été consacrée à la question de l’accompagnement des citoyens éloignés du numérique. L’occasion de faire le point sur le déploiement progressif des conseillers numériques dans les territoires et sur les attentes des élus locaux, notamment en matière de financements, ainsi que sur le programme France Services.

Le déploiement des conseillers numériques est passé aux rayons X le 18 novembre, à l’occasion d’une séquence du congrès des maires dédiée au numérique. Alors que le gouvernement a annoncé il y a un an 4 000 conseillers numériques, financés par l’Etat pendant deux ans, l’association des maires de France (AMF) a regretté l’empressement du gouvernement à pousser les collectivités à embaucher au pas de charge les conseillers, avec un résultat sur le terrain qui se fait encore attendre : selon les derniers chiffres disponibles, on dénombre « 242 conseillers numériques déjà opérationnels, 3500 postes ouverts, 1100 en formation », a rappelé Patrick Molinoz, vice-président de l’AMF et co-président de la commission numérique.. « L’idée de ce dispositif est excellente, maintenant il faut que les conseillers se déploient et qu’on puisse vérifier que les choses se passent correctement », a-t-il relevé.