Equipements sportifs : les collectivités misent sur la légèreté

Salon des maires

Publié le 18/11/2021 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Le paysage français des équipements sportifs promet d’être bouleversé ces prochaines années, sous l’effet d’une demande sociale qui évolue et du plan Macron des 5 000 terrains de sport dont il est beaucoup question dans les allées du Salon des Maires, à Paris. Entre attentes (beaucoup) et frustrations (un peu).

C’est le paradoxe de cette rentrée sportive 2021 : « toutes les pratiques qui nécessitent un engagement sur la durée, que ce soit dans une salle ou à travers une licence en club, sont en recul », constate Virgil Caillet, délégué général de l’Union Sport et Cycles (USC), première organisation professionnelle du secteur du sport et des loisirs. Mais dans le même temps, « les Français n’ont jamais consommé autant d’articles de sport : +8% par rapport à l’année record de 2019 » ! La signification ? « Ils pratiquent différemment, plus en autonomie et de façon plus éloignée de l’approche compétitive ».

De nouvelles pratiques

Le constat renvoie à de nouvelles attentes en termes d’équipements sportifs. Lesquelles s’expriment déjà par les chiffres : sur le premier semestre de 2021, les collectivités ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Acteurs du sport E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club acteurs du sport pendant 30 jours J’en profite

Cet article est en relation avec le dossier