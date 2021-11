Publié le 18/11/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Récemment, deux directives européennes ont permis de créer juridiquement les communautés d’énergie renouvelable et les communautés d’énergie citoyenne. Ces communautés d’énergie seront des structures qui pourront produire, consommer, stocker, partager et vendre de l’énergie renouvelable : un nouvel outil pour aider les citoyens et les collectivités à devenir des acteurs de la transition énergétique. Afin d’explorer ce sujet, cette table ronde se déroule en présence de Vincent Delporte, Chef de bureau au Ministère de la Transition Écologique et Brice Asensio, Vice-président à la transition énergétique, Communauté de communes de Piège Lauragais-Malepère (Occitanie).