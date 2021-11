Table ronde 6 – Produire et consommer en circuit court : l’autoconsommation collective

Sylvie Maurand, Chargée de mission Projet Mécanismes de Flexibilité chez ENEDIS et Simon Ducasse, Délégué général d’Atlansun, abordent la production et la consommation en circuit court. Avec une volonté croissante des acteurs de territoire de produire et de consommer localement, l’autoconsommation collective s’est développée depuis quelques années.