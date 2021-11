Publié le 18/11/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Le premier focus aborde le thème suivant : monter un projet à gouvernance locale, mode d’emploi pour les collectivités. L’occasion pour les intervenants de revenir sur leurs projets, de formuler des conseils mais aussi des points de vigilance et les freins rencontrés. Tout en démontrant les bénéfices pour le développement de leurs territoires respectifs Ce focus se déroule en présence de Michel HEINRICH, Président, COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION D’EPINAL ET DU SCOT DES VOSGES CENTRALES – Président de la Société d’Economie Mixte TERR’ENR, Jérémy LÉPOLARD, Responsable investissement au sein du pôle Entreprises Publiques Locales, BANQUE DES TERRITOIRES et Sébastien CESBRON, Président du parc éolien de l’Hyrôme (Maine et Loire).