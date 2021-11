Publié le 18/11/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Arno Foulon, Chef de projet Énergie Partagée, Florence Martin, Directrice administrative et financière Energie Partagée, Aurélia Granger, Directrice de Développement, WPD Onshore France et Jeanne Morice, Chargée de projet « énergies citoyennes », collectif « À NOUS L’ÉNERGIE» se prêtent la parole pour aborder les risques en phase de développement des projets et les outils à disposition des porteurs de projets pour les minimiser.