Publié le 18/11/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Alors qu’il existe une majorité de projets d’électricité renouvelable qui associent les habitants des territoires concernés et les collectivités, cette séquence propose de se tourner vers les projets de production de chaleur et de gaz en compagnie de trois intervenants : Michel Carré, Président d’Énergie Citoyenne, Arnaud Brunel, Directeur général du SIPPEREC et Suzanne Renard, Chargée d’investissement ENR, Énergie Partagée. L’objectif du focus est de montrer la nécessité d’un développement plus fort des projets en production de chaleur.