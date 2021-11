Les territoires ruraux toujours en attente d’un Etat accompagnateur

Congrès des maires 2021

Publié le 18/11/2021 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

La séance dédiée à la ruralité au congrès des maires le 17 novembre a été l'occasion de revenir sur les difficultés pour les maires de petites communes à monter des projets, y compris quand leur collectivité est intégrée aux programmes gérés par l'Agence nationale de cohésion des territoires.

La séance dédiée aux ruralités avait commencé sur une note positive, avec l’introduction du sociologue et urbaniste Eric Charmes, venu rappeler que « les campagnes ne sont pas toutes en déshérence, abandonnées… Même si des villes moyennes ne vont pas bien, leurs campagnes bien souvent ne se portent pas si mal, elles attirent les ménages des classes moyennes qui veulent vivre dans des pavillons avec jardins, services et emplois… Mais ville et campagne sont devenues très largement interdépendantes, on ne peut plus les opposer. L’enjeu est de travailler cette interdépendance en terme de projets politiques ».

Si nombre de territoires ruraux ont des atouts à faire valoir pour les métropolitains en recherche d’espace et de nature, les élus présents ont insisté sur ...