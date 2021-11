Au Congrès, les opérateurs télécoms remettent l’Ifer mobile sur le tapis

Fiscalité locale

Publié le 18/11/2021 • Par Alexandre Léchenet Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Europe, France

Contre toute attente, la réforme de la taxe sur les antennes télécoms, l'Ifer Mobile n'était pas au programme du projet de loi de finances pour 2022. Les opérateurs présents au Congrès des maires ont tenté de la relancer.

La réforme de l’Ifer mobile était au menu du projet de loi de finances pour 2022, mais elle fut finalement abandonnée. L’Ifer Mobile représentait 222 millions d’euros en 2019, répartis entre départements, intercos et communes.

Son assiette est calculée en fonction du nombre d’antennes, qui se multiplient avec le déploiement de la 4G et de la 5G et elle est jugée trop dynamique par les opérateurs.

« Plus on investit, plus on paye d’impôts », s’est plaint Arthur Dreyfuss, président de la Fédération française des télécoms et secrétaire général de SFR, dans sa seule intervention lors d’une table ronde sur les infrastructures numériques, au Congrès des maires, tentant de convaincre les élus présents de le suivre dans une réforme de ...