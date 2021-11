David Lisnard, la tête et les jambes

Congrès des maires 2021

Publié le 18/11/2021 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : A la une, France

Le nouveau président de l’Association des maires de France est à la fois un agitateur d'idées de la droite décomplexée et un homme d’action plébiscité par ses administrés. Portrait.

A mi-chemin entre son groupe préféré, le combo punk The Clash et son ami, le très martial édile de la Côte, Éric Ciotti, David Lisnard est un inclassable. Un libéral décomplexé et un « anar » de droite fondu de Philippe Muray et de Michel Audiard. Un chantre de la « performance publique » qui gère sa commune de Cannes comme une entreprise et un homme de culture au sein d’une droite davantage portée sur les questions économiques.

Cet électron libre a eu plusieurs vies : pigiste au quotidien régional La Montagne, directeur de cabinet du futur patron de l’Association des maires de France, Jacques Pélissard, commerçant, consultant, dauphin sur la Croisette du maire et empereur de la com’, Bernard Brochand…

Derrière son allure d’acteur américain toujours tiré à quatre épingles, bronzé hiver comme été, se cache un grand angoissé. Un perfectionniste torturé qui travaille et retravaille ses interventions, laissant peu de place au hasard. De son propre aveu, David Lisnard, souffre du « syndrome de l’imposteur ».

Petite annonce dans La Gazette

Rien ne prédestinait ce fils d’un footballeur professionnel de Ligue 2 et d’une danseuse étoile à embrasser une carrière publique. Mais, durant ses jeunes années, du côté de Limoges, ce rejeton d’une longue lignée de Cannois a pris le virus de la politique, manquant rarement un numéro de L’Heure de Vérité.

Frais émoulu de Sciences Po de Bordeaux, il passe en 1996 une annonce dans les pages de La Gazette des Communes : « Jeune homme, cherche poste au sud de la Loire ». A Lons-le-Saunier, le député-maire RPR Jacques Pélissard mord à l’hameçon. « Je ne souhaite pas recruter quelqu’un qu’on m’a recommandé », lui dit le futur patron de l’AMF. « Cela tombe bien, je ne connais personne », raconte David Lisnard.

Au côté de Jacques Pélissard, le jeune militant chiraquien apprend le « job » de maire, sillonnant les routes escarpées du Jura.

Homme pressé

Il retrouve ses racines au conseil municipal de Cannes où il pilote une multitude de sociétés d’économies mixtes. David Lisnard s’impose comme l’homme-clé du palais du Festival. Sur le tapis rouge, il côtoie les stars et étoffe son carnet d’adresses. Le fils politique de Bernard Brochand se situe à l’interstice de tous les réseaux de La Croisette. « Le palais des festival fait vivre toute la ville. C’est l’équivalent de l’usine Michelin à Clermont-Ferrand », a-t-il coutume de dire.

Aux municipales de 2014, il réalise son rêve. David Lisnard prend les clés de la localité azuréenne. Il remporte un duel au soleil contre un autre UMP, Philippe Tabarot, frère de la maire de la ville voisine du Cannet. D’entrée, il impose son style, à coup de visites de terrain au petit matin. Sur les réseaux sociaux, il se présente, un peu à la manière d’un Barack Obama, en « père de famille et maire de Cannes ».

Ses « followers » ne manquent rien de ses marathons en 3h15. Il se dégage de David Lisnard un petit parfum de « bande à Léo ». Comme François Léotard dans les années 1980, ce disciple de Jean-François Revel et Raymond Aron n’a pas de mots assez durs contre un Etat « champion du monde des prélèvements publics ».

Flirt avec Emmanuel Macron

En 2015-2016, il bombarde Emmanuel Macron de notes contre «le mal français ». Il multiplie les SMS au ministre de l’Economie. A tel point, rapporte L’Express, que sa femme finit par croire qu’il a une maîtresse.

Mais, déçu du décalage entre les propos privés d’Emmanuel Macron et ses déclarations publiques, l’habile communicant préfère porter la parole de François Fillon à la présidentielle. Une aventure qui vire au chemin de croix.

Au lendemain de 2017, contrairement à son ami Edouard Philippe, David Lisnard reste fidèle à son parti. Il s’inscrit dans la ligne d’une droite qui s’assume, à la façon du Figarovox. Mais c’est, au titre de son action municipale, qu’il perce le plafond de verre médiatique.

Monsieur 88 %

Parmi les premiers, David Lisnard alerte sur l’impréparation des pouvoirs publics face au Covid-19. Le golden maire se transforme en omni-maire. Ses services fournissent l’hôpital de la ville en masques, blouses, charlottes, surchaussures, lunettes de protection, thermomètres… Cela vaut à l’élu LR une standing ovation de la part du personnel médical.

Au premier tour des municipales, ses administrés le plébiscitent. Il décroche, selon ses propres mots, « un score de Corée du Nord dans une ambiance de Corée du Sud » au moment où tout le monde se calfeutre : 88 %.

Au lendemain du scrutin, le voilà qui transforme le palais des festivals en centre d’accueil des SDF. Le « faiseux » propose très tôt à l’Etat de monter un vaccinodrome dans sa ville. Il essuie un refus net et sans bavure qui… se transforme un peu plus tard en accord.

Contre le « Léviathan étatique »

Dans une tribune retentissante dans Le Figaro, il s’en prend à la folie bureaucratique. « Les Français savent-ils que le couple «maire-préfet», dont on nous a rebattu les oreilles, est une fiction dans la gestion de cette crise ? Que les préfets eux-mêmes découvrent les mesures gouvernementales à la télévision ? Que les maires ne sont toujours pas informés par l’État des clusters sur leurs communes ! », s’agace-t-il, dressé contre un « Léviathan étatique aussi omnipotent qu’impuissant ».

Le créneau est porteur à droite. David Lisnard réactive son micro-parti « Une nouvelle énergie ». A ce mouvement créé pour partir à la conquête de La Croisette, il donne une audience nationale. Sur C-News, il joue les sparring-partners d’Eric Zemmour. David Lisnard prône un chèque éducation grâce auquel chaque famille serait libre d’inscrire sa progéniture dans l’établissement de son choix. Au chapitre territorial, il donne une seconde vie à la France à 50 départements, chère à Michel Debré. Il veut aussi en finir avec le code des marchés publics.

L’agitateur d’idées place ses pions. Au point que d’aucuns lui prêtent des ambitions pour la primaire présidentielle chez Les Républicains. Mais il préfère prendre la succession de François Baroin à la tête l’Association des maires de France. Un choix qui pourrait s’avérer payant, à l’heure où les partis sont démonétisés et les élus du coin de la rue au zénith de leur popularité.