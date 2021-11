Quelles mesures pour soutenir de façon pérenne les commerces de proximité ?

Développement local

Publié le 18/11/2021 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Réponse du ministère de l’Économie, des finances et de la relance : Le plan de relance mis en œuvre par le Gouvernement vise à apporter des solutions structurantes pour la compétitivité future des entreprises françaises, notamment en améliorant leur financement ainsi qu’en s’appuyant sur les territoires et les politiques d’aménagement et d’attractivité des centres-villes.

Ainsi, le plan de relance comporte une série de mesure visant à redynamiser le commerce en centre-ville. La Banque des Territoires investira dans ce cadre massivement au capital de foncières locales avec comme objectif la structuration de 100 foncières commerciales et de rénover près de 6 000 commerces sur une période de 5 ans.

Ces opérations contribueront à la lutte contre la vacance commerciale, et à proposer des locaux à loyer modéré aux commerçants et artisans.

Afin d’atteindre cet objectif, l’Etat interviendra auprès des collectivités territoriales en prenant en charge partiellement les déficits d’opération inhérents à ces projets de réaménagement commercial en centre-ville. En complément, le Gouvernement, en lien avec la Banque des Territoires, soutient des actions collectives dans les territoires marqués par la dévitalisation commerciale de moins de 150 000 habitants. L’objectif de cette mesure est de favoriser une reprise rapide de l’activité économique et d’accompagner l’économie de proximité dans son évolution vers un modèle plus résilient en accélérant sa transformation numérique.

Les actions financées recouvrent des prestations d’ingénierie en matière de stratégie numérique territoriale ; le financement de solutions numériques ; et le cofinancement de managers de centre-ville qui participeront à l’accompagnement des commerçants vers la numérisation de leur activité.

Le plan de relance a également mis en place un volet numérique destiné spécifiquement aux TPE avec des dispositifs mis en œuvre dans le cadre de l’initiative France Num :