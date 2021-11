Congrès des maires 2021

Les finances au cœur des batailles entre l’Etat et les collectivités

Publié le 19/11/2021 • Par Cédric Néau Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

FABIEN CALCAVECHIA

Emmanuel Macron et le premier vice-président délégué de l’Association des Maires de France (AMF) André Laignel se sont livrés à des escarmouches lors du congrès des maires à propos des finances locales et de l’autonomie fiscale. Le signe d’une tension toujours plus forte entre l’Etat et les collectivités sur un sujet qui inquiète également les maires, mais pas forcément sur les mêmes points. Témoignages.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Budgets

Congrès des maires

Finances locales

Lois de finances

Péréquation