« Expérimenter des territoires de zéro non-recours »

Pauvreté

Publié le 18/11/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

« Faim de dignité », tel est le titre évocateur du rapport annuel du Secours catholique sur l’état de la pauvreté en France, rendu public aujourd’hui. En dehors du constat partagé sur le fait que la crise a accentué les situations de pauvreté, l'association insiste sur la précarité alimentaire. Son délégué général, Vincent Destival, revient sur les points saillants du rapport.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Quel est le constat le plus alarmant, selon vous, concernant l’état de pauvreté en France durant l’année écoulée ?

L’image qu’on garde de la crise sanitaire, ce sont ces files d’attente interminables pour l’aide alimentaire, qui est repartie à la hausse en 2020, concernant 54% des 777 0000 personnes rencontrées ou accompagnées. Entre 5 et 7 millions de Français y ont eu recours l’année dernière. C’est pour cette raison que nous nous sommes penchés sur cette question, en réalisant une enquête complémentaire auprès de 1088 ménages parmi ceux à qui nos équipes ont octroyé 500 000 tickets service. Il en ressort que plus d’un quart des ménages, 27%, se privent régulièrement de nourriture. Ils connaissent des journées entières où ils ne mangent pas du tout ! Plus de 53% ressentent une ...