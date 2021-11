Inégalités scolaires : les maires souhaitent avoir les cartes en main

Education

Publié le 18/11/2021 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Lors de la table ronde du 17 novembre 2021 dédiée aux inégalités d’accès à l’éducation, les maires ont réaffirmé leur engagement en faveur d’une école plus égalitaire. S’ils saluent les dispositifs mis en place par l’Education nationale, ils réclament davantage de stabilité dans les politiques publiques

Cette année, fait rarissime, les tout nouveaux co-présidents de la commission éducation de l’Association des maires de France (AMF), Delphine Labails, maire de Périgueux (Dordogne) et Frédéric Leturque, maire d’Arras (Pas-de-Calais), n’ont pas invité le ministre de l’Education nationale à la table ronde dédiée aux inégalités d’accès des enfants à l’éducation au congrès des maires, le 17 novembre 2021. L’AMF a souhaité faire de ces temps d’échanges un véritable partage d’expérience de terrain entre élus. C’est que la tâche est immense, comme l’a rappelé le sociologue Choukri Ben Ayed, « les inégalités scolaires, on en parle depuis les années 60, et cela ne fait qu’augmenter. Depuis que l’on mesure la performance des systèmes éducatifs au niveau mondial, la France est en queue de peloton ...

