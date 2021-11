[Interview] Violence à l'école

« Lutter contre le harcèlement scolaire, c’est œuvrer pour un meilleur climat communal »

Publié le 18/11/2021 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, Actu experts prévention sécurité, France

pololia - adobestock.com

A l’occasion de la 7eme journée nationale « Non au harcèlement », et alors que le président de la république vient d'annoncer de nouvelles mesures de prévention, Nora Fraisse, présidente de l’association Marion La main tendue, pose un regard critique sur les actions de prévention des collectivités territoriales en matière de harcèlement scolaire. Elle les encourage à s’engager massivement, et beaucoup plus tôt, pour lutter contre ce fléau.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Education

Harcèlement scolaire