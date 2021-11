David Lisnard, premier maire de France

Congrès des maires 2021

L’élu LR de Cannes l’a emporté avec 62,3% des suffrages dans le duel qui l’opposait à Philippe Laurent (UDI) pour la présidence de l’AMF. Sitôt élu, il a affirmé son indépendance. Une pierre dans le jardin d’Emmanuel Macron qui viendra conclure le congrès des maires.

LR et le PS restent les deux principales forces locales. Leur candidat à la tête de l’Association des maires de France, le premier magistrat Les Républicains de Cannes, David Lisnard, l’a emporté sans coup férir avec 62,3 % des suffrages sur l’UDI Philippe Laurent, soutenu par des édiles tantôt Macron-compatibles, tantôt non-alignés.

Au bureau, comme au comité permanent, les « anciens » partis pourront compter sur environ les deux tiers des suffrages. Un rapport de force moins serré que prévu, au terme d’un scrutin auquel a participé un gros tiers des maires adhérents à l’AMF (11 577 exactement).

« C’est dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science ; elles la mettent à la portée du peuple », a aussitôt tweeté, David Lisnard, citant Tocqueville. Une mention bien dans l’ADN de ce chantre du libéralisme politique, comme économique.

Adoubé par le président sortant, François Baroin (LR), David Lisnard forme un ticket improbable avec l’ancien ministre socialiste André Laignel, adepte en 1981 de la rupture avec le capitalisme en cent jours. Un duo parti pour durer. André Laignel va garder son poste de premier vice-président délégué.

En sera-t-il de même pour le secrétaire général et challenger de David Lisnard, Philippe Laurent ? Le nouveau président de l’AMF ne souffle mot sur le futur casting. Mais il sonne le rassemblement. « Nos deux équipes n’en feront qu’une », promet-il.

Ses maîtres-mots ? « La performance publique et l’unité républicaine ». Un petit pas de côté vers le new public management et le vocable des cabinets de consulting, qui ne préfigure pas un grand soir.

Pour le restant, David Lisnard demeure fidèle aux canons de ses prédécesseurs, comme son ancien patron à la mairie de Lons-le-Saunier, Jacques Pélisssard (LR). « L’intercommunalité ne doit pas être une supra-communalité », lance-t-il, sous le regard approbateur de l’inamovible André Laignel.

Au chapitre du projet de loi 3DS, comme différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification, il salue quelques avancées. Mais il déplore que ce texte ne crée pas un effet de « souffle décentralisateur pour desserrer la pression qui s’abat sur l’Etat. » Dans le droit fil de François Baroin, David Lisnard milite pour une « Association des maires de France libre et indépendante ». « L’AMF doit rester une instance d’échanges et de négociations avec l’État, mais en aucun cas devenir une de ses officines », écrit-il dans son projet.

Une pierre dans le jardin d’Emmanuel Macron qui viendra conclure le 18 novembre le Congrès des maires. « Les relations avec l’exécutif vont vers le mieux. En même temps, en début de mandature, elles ne pouvaient pas aller plus loin », rappelle volontiers David Lisnard.

A la veille du rendez-vous présidentiel de l’an prochain, l’élu LR promet une « neutralité absolue » de l’AMF dans les débats électoraux. Ce qui n’empêchera pas à l’association d’interpeller les candidats, avec ses homologues de Territoires Unis, l’Assemblée des départements de France et Régions de France.

Pour augmenter sa force de frappe durant la prochaine mandature, David Lisnard préconise, en amont des textes, « la création d’un comité législatif rassemblant des maires y compris ruraux, des parlementaires des deux chambres et les directeurs des grandes administrations centrales ».