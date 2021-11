Salon des maires 2021

Baptême du feu pour Amazon au salon des maires

Publié le 17/11/2021 • Par Alexandre Léchenet Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Alors que pour la première fois Amazon affiche son sourire jaune au salon des maires et des collectivités locales, l'accueil réservé par les élus locaux est hétérogène, entre espoirs d'emplois et de redynamisation et craintes pour les petits commerces locaux et les nuisances générées par la logistique.

