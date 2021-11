Il faut « se rapprocher des citoyens ! », prône le think tank Sens du service public

Services publics

Publié le 17/11/2021 • Par Solange de Fréminville • dans : France

Engager la transition écologique, promouvoir la diversité des candidats aux emplois administratifs, inviter des comités d’usagers à réfléchir aux politiques publiques… Le 15 novembre, le nouveau think tank « Sens du service public » a présenté ses propositions phares à la ministre de la transformation et de la fonction publiques.

Lancé le 5 octobre par une tribune dans Le Nouvel Observateur, le think tank Sens du service public, qui regroupe des fonctionnaires territoriaux, hospitaliers et de l’Etat, veut peser dans les débats de l’élection présidentielle en défendant « l’égalité d’accès » aux services publics, leur « exemplarité écologique et sociale » et « l’écoute démocratique », face à tous ceux qui n’ont pour seule boussole que la réduction des coûts et la suppression massive des emplois de fonctionnaires.

Il a franchi, le 15 novembre, une nouvelle étape en défendant pour la première fois son ambitieux programme devant un membre du gouvernement, Amélie de Montchalin, ministre de la transformation et de la fonction publiques.

Pour peser de tout son poids, le laboratoire d’idées avait envoyé une délégation ...