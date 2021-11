Un premier plan national pour mieux gérer les eaux pluviales

Le tout nouveau plan national de gestion durable des eaux pluviales, présenté à Lille mardi 16 novembre, vise à améliorer la connaissance des pollutions qu'elles génèrent et les pratiques pour les prévenir mais aussi à développer la capacité d'agir des acteurs, notamment les collectivités. Pour éviter, au final, les pollutions des milieux aquatiques mais aussi les inondations qu'elles génèrent.

Bérangère Abba, la secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité, a annoncé mardi 16 novembre à Lille le tout premier plan national pour une gestion durable des eaux pluviales pour 2022-2024. Son objectif : faire en sorte que les eaux pluviales soient traitées de manière spécifique, séparément des eaux usées, et le plus possible grâce à des solutions fondées sur la nature afin qu’elles ne contribuent pas à la pollution de l’environnement et aux inondations. Voire qu’elles deviennent une ressource à part entière. Il s’agit notamment de « désaturer les systèmes d’assainissement », a indiqué la ...