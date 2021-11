Les industriels du numérique se repositionnent sur les usages et les territoires connectés

Aménagement numérique

Publié le 17/11/2021 • Par Martine Courgnaud - Del Ry • dans : France

Déploiement de la 5G, exportation du savoir-faire français, élaboration d'un modèle de territoires connectés et durables : au-delà de la finalisation du chantier de fibre optique, Infranum cherche de nouveaux débouchés pour la filière infrastructures numériques.

Mardi 16 novembre, à l’occasion du Salon des maires et des collectivités locales, la fédération Infranum, qui regroupe les industriels du numérique, et le Cerema se sont engagés dans un partenariat sur le numérique au service des collectivités. Objectifs : coordonner et renforcer leurs actions pour la transition numérique des territoires et leur durabilité.

L’ambition d’Infranum est claire : une fois construites les infrastructures du très haut débit, les industriels souhaitent désormais prendre position sur les usages de ces infrastructures, au sein de « territoires connectés et durables ».

Comme le précise Étienne Dugas, son président : « Il s’agit d’aider les collectivités à s’approprier les infrastructures pour ...

