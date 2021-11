L’Unccas demande des augmentations de salaires pour ses aides à domicile

Fonction publique territoriale

Publié le 17/11/2021 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France, Toute l'actu RH

Alors que les tensions sur l'emploi dans le secteur du grand âge sont très importantes, les CCAS voient leurs aides à domicile rejoindre les rangs des salariés du secteur associatif, augmentés il y a quelques semaines.

En marge du Congrès des maires, l’Union des centres communaux et intercommunaux de l’action sociale (Unccas) organisait une conférence de presse, le 17 novembre, pour présenter son Livre blanc sur l’autonomie. L’association d’élus regrette le report de la loi « grand âge et autonomie » et l’oubli des agents des CCAS dans les revalorisations des aides à domicile.

Départ des agents

« La situation est injuste », a résumé Luc Carvounas, président de l’Unccas et maire (PS) de Maisons-Alfort (Val-de-Marne, 55 000 hab.). Depuis les revalorisations des aides à domicile du secteur associatif grâce à l’avenant 43, certains des 26 000 agents des CCAS quittent le navire. « On ne peut pas leur ...

