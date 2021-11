Intercommunalités et centres de gestion ancrent leur coopération RH

"Relever les futurs défis de l'emploi territorial", fournir des repères aux nouveaux élus, dresser un état des lieux partagé auprès des pouvoirs publics nationaux... c’est l’ambition poursuivie par l’association Intercommunalités de France (ex-ADCF) et la Fédération nationale des centres de gestion, à travers la signature d’une nouvelle convention au congrès des maires.

Chiffres-clés Les EPCI représentent près de 20 % des affiliés obligatoires aux centres de gestion. En moyenne, 6 collectivités ou établissements sont affiliés volontaires dans le ressort d’un CDG. Ces affiliés sont majoritairement des EPCI à 52 % (vs 26,32 % en 2012). Les EPCI qui s’affilient volontairement emploient en moyenne 675 agents.

Il y a six ans, sous l’impulsion de la loi « Notre » , l’ ADCF et la Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG) avaient signé une convention de partenariat visant à travailler de concert au regroupement des intercommunalités ou à la modification de leur périmètre d’action.

Mardi 16 novembre, au salon des maires, Michel Hiriart, président de la FNCDG et Sébastien Martin, président d’Intercommunalités de France, ex-ADCF, ont rempilé. Parce que contribuer à la bonne compréhension de la réalité des ressources humaines intercommunales, fournir des repères aux élus installés depuis 2020, rassembler leurs expertises respectives et faire un état des lieux partagé des incidences RH des politiques menées depuis dix ans auprès des pouvoirs publics nationaux « serait plus que nécessaire ».

« Les fusions intervenues au 1er janvier 2017 ont ceci de particulier qu’elles ont été préparées dans des délais très contraints », déplore encore Sébastien Martin. Elles ont eu des conséquences RH non négligeables. Son association et la FNCDG le révèlent dans une étude rendue publique à l’occasion du congrès des maires (1).

Les difficultés liées aux fusions

On y apprend, entre autres, que 89,80 % des EPCI répondant à l’enquête ont dû

