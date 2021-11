Présence parentale : la durée maximale du congé peut être renouvelée

Fonction publique

Publié le 17/11/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels RH, Textes officiels santé social, TO parus au JO

La loi du 15 novembre 2021 visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d’un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu a rajouté un alinéa à l’article L. 544-3 du code de la sécurité sociale :

« A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, lorsque le nombre maximal d’allocations journalières est atteint au cours de la période mentionnée au même premier alinéa et qu’un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant et attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé ».

La durée maximale de 310 jours peut donc être renouvelée une fois sous condition. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux agents publics.