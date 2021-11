Sécurité sanitaire des eaux de piscines : ce qu’il faut savoir

Equipements sportifs

Publié le 17/11/2021 • Par Nathalie Levray • dans : Actu acteurs du sport, Actu juridique, Fiches de droit pratique, France

Plusieurs textes officiels parus le 27 mai au « Journal officiel » concernent la sécurité sanitaire des eaux de piscines publiques et privées recevant du public. De nouvelles dispositions concernant les eaux de piscines s’appliqueront à compter du 1er janvier 2022.

Champ d’application

Une piscine est constituée d’instal­lations comportant un ou plusieurs bassins artificiels étanches destinés à la pratique d’activités aquatiques. Son eau est filtrée, désinfectée, désinfectante, renouvelée et recyclée. Les règles de sécurité sanitaire des eaux s’appliquent aux piscines publiques et privées à usage collectif, ainsi qu’aux piscines d’accès payant.

L’usage collectif est défini par l’ouverture à tous ou à un groupe de personnes d’une piscine non destinée à être utilisée, dans un cadre familial, par le propriétaire ou le locataire, sa famille et les personnes qu’il invite, et dont l’eau du bassin n’est pas vidangée entre chaque baigneur (code de la santé publique, CSP, art. D.1332-1).

Qualité

Un bassin est alimenté soit par de l’eau neuve, à partir d’un ...

