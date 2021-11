Plan équipements de proximité : « L’animation des sites, un critère majeur de financement »

Equipements

Publié le 17/11/2021 • Par David Picot

Lancé en octobre dernier par le Président de la République Emmanuel Macron, le Plan « 5 000 terrains de sport » d’ici 2024 se prépare sur le volet technique. En marge du Salon des maires 2021, à Paris, Frédéric Sanaur, directeur général de l’Agence nationale du Sport (ANS), en dévoile les premiers contours.

Quand ce plan sera-t-il vraiment déployé ?

Il sera lancé courant décembre via une note de cadrage adressée à l’ensemble de l’écosystème sportif et comprenant le cahier des charges à suivre pour bénéficier d’un financement Etat/agence. D’ici là, il sera proposé au vote en Conseil d’administration de l’ANS, opérateur du ministère chargé des Sports, le 3 décembre prochain sur les 200M€ de budget, la moitié est prévue pour 2022, 50M€ en 2023 et 50M€ en 2024.

Pour rappel, il est question d’équipements sportifs de proximité, de structures légères type terrain de basket 3×3, ou de hand 4×4 ou autre skatepark. Plus qu’un changement de paradigme, je préfère dire que nous complétons la démarche engagée auprès des équipements structurants, qui bénéficieront l’an prochain d’une enveloppe ...