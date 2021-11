Se former en ligne au code de la route : les avantages et les inconvénients

Le code de la route constitue une étape incontournable pour obtenir le permis de conduire. Pour les candidats en quête de flexibilité, se former à l'examen théorique en ligne apparaît comme une alternative intéressante. Quels sont les avantages et les limites d'une telle solution ?

Tour d’horizon des formations en ligne au code de la route

Emblématique de notre époque, le phénomène de digitalisation a bouleversé l’apprentissage du code de la route. Pour les candidats à l’obtention du permis de conduire, il est désormais possible d’opter pour une auto-école 2.0 plutôt que pour un établissement traditionnel. La formation en ligne au code de la route est avant tout destinée aux candidats qui souhaitent se simplifier la vie et gérer leur apprentissage de manière autonome. Elle peut se réaliser de diverses manières en fonction de la plateforme choisie. Certains sites proposent par exemple un apprentissage fondé sur plus de 3 000 questions actualisées quotidiennement et conformes avec l’examen officiel du code de la route.

Pourquoi se former en ligne au code de la route est-il avantageux ?

Apprendre et réviser les règles de la conduite sur route avec Internet présente plusieurs avantages :

la possibilité d’apprendre le code de la route à tout moment et en tout lieu. Avec une formation en ligne, vous pouvez réviser le week-end, les jours fériés, la nuit… En outre, il est possible de travailler depuis chez soi sans avoir à se déplacer ;

une progression adaptée au rythme de chacun. En révisant le code de la route sur son smartphone ou son ordinateur, le candidat est autonome dans son apprentissage. S’il le souhaite, il peut s’attarder sur certaines notions ou effectuer plusieurs fois de suite le même test ;

des économies importantes. Les formules proposées pour une formation en ligne au code de la route sont généralement beaucoup moins coûteuses que dans une auto-école traditionnelle. Par exemple, les leçons dispensées par le site Codeclic sont en moyenne 18 fois moins onéreuses que pour un forfait choisi dans une école de conduite ;

une initiation aux règles de la conduite grâce à des solutions innovantes et adaptées aux modes de vie actuels : outils interactifs, vidéos 3D…

Une méthode qui présente néanmoins des inconvénients

Si l’apprentissage du code de la route à distance possède de réels atouts, une telle solution a néanmoins des limites. Parmi les principales, citons :

les difficultés inhérentes à un apprentissage en totale autonomie. Certains candidats peuvent éprouver des difficultés pour s’organiser et rester concentrés lorsqu’ils ne sont pas encadrés ;

les contraintes liées à la solitude devant un écran. Apprendre en groupe au sein d’une auto-école a un effet stimulant et favorise l’émulation ;

les délais pour se rendre à l’examen. S’il est possible de passer l’examen du code de la route en tant que candidat libre, les personnes inscrites dans une école de conduite restent prioritaires.

Pratique et économique, une formation au code de la route en ligne laisse cependant subsister des inconvénients en ce qui concerne les délais ou le cadre d’apprentissage. En résumé, le choix de se former au code de la route à distance ou de manière classique dépend avant tout de la personnalité et du profil du candidat.

