La bataille des maires

Congrès des maires 2021

Publié le 16/11/2021 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : A la une, France

Les deux candidats à la tête de l’AMF, Philippe Laurent (UDI) et David Lisnard (LR), n’ont pas ménagé leurs coups avant l’ouverture des opérations de vote. Sans toutefois se distinguer sur le fond.

Dernière ligne droite dans la course au fauteuil de premier maire de France. Le top départ du vote électronique a été donné ce 16 novembre à 17 heures jusqu’au 17 novembre à 15 heures. Avant l’ouverture des opérations électorales, les deux postulants, Philippe Laurent (UDI) et David Lisnard (LR), ont multiplié les interventions médiatiques, concluant leur propos par un grand oral devant le congrès des maires.

Une séquence qui a mis en lumière une différence de style évidente. D’un côté, Philippe Laurent (LR) a prononcé à la tribune un discours très écrit, non dénué de charge émotionnelle. « Le gène municipal est au cœur de mon ADN politique. C’est ma colonne vertébrale. Cette élection est mon ultime combat. Le combat de ma vie », a confié l’édile de Sceaux, faisant applaudir à la tribune « les conjointes et les conjoints des élus ».

L’AMF sous la menace un « clan » ?

De l’autre, David Lisnard, empoignant le micro, a déployé ses talents de communicant, s’exprimant le plus souvent sans note. Un propos moins personnel, dans lequel il a vanté l’alliance multicolore autour de sa liste « du PCF au PS à LR, l’UDI et le MoDem ». « Ce pluralisme est la garantie que l’AMF ne sera accaparé par aucun clan », a dit le premier magistrat de Cannes.

Plus tôt dans la journée, sur Public Sénat, il s’en était directement pris aux équipes soutenues par Philippe Laurent pour le bureau et le comité directeur. « Ces listes sont composées de gens qui soutiennent le Président de la République. On ne peut pas avoir, à l’AMF, 70 % des maires qui représentent un score de 2,2 % dans les villes de plus de 10 000 habitants aux municipales et de 0,2 % dans l’ensemble des communes de France », a taclé l’élu LR.

« Je ne suis l’affidé de personne »

Philippe Laurent lui a répondu lors de son grand oral. « Je ne suis l’affidé de personne », a riposté le maire de Sceaux qui a dû faire face lors des dernières municipales à une liste LREM. « Les écuries politiques sont faites pour les troupeaux. Mon seul camp, c’est l’Association des maires de France », a-t-il martelé.

Le bras de fer a pris une drôle de tournure sur les réseaux sociaux. Le patron LR de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur Renaud Muselier a fait feu sur le maire de Cannes qui, « du haut de son tapis rouge niché dans le palais du festival », ne pourra « jamais comprendre le monde réel ».

Mais au-delà de ce règlement de compte lié à la campagne des régionales, de différences de style et de positionnement vis-à-vis de l’Elysée, les deux candidats tiennent, au fond, un discours assez proche. « Notre République repose sur deux piliers : l’Etat et la commune », juge Philippe Laurent, quand son adversaire vante les vertus couple préfet-maire. Tous deux déplorent, de concert, que l’Etat relègue les élus locaux au rang de « supplétifs » et de « sous-traitants » des bureaux parisiens. Rien que de très classique dans le grand auditorium de la porte de Versailles.

Les postulants entendent, ainsi que le souhaite Philippe Laurent, remettre le maire « au cœur du village France ».

Difficile, dans ces conditions, pour les adhérents de l’AMF de se déterminer. Les résultats seront proclamés dans l’après-midi du 17 novembre. Le nouveau président de l’AMF accueillera ce jeudi Emmanuel Macron qui viendra conclure son dernier congrès des maires avant le grand rendez-vous électoral de l’an prochain.

Pour François Baroin, « les maires ont gagné la bataille de l’opinion » Blagueur et détendu, le patron de l’AMF François Baroin aborde son dernier congrès avec le sentiment du devoir accompli. « Nous avons gagné la bataille de l’opinion publique », s’est-il félicité dans son dernier discours de président. « Quand je suis arrivé, on nous disait que la soupe était bonne, que les maires aimaient les cocktails et les ronds-points. Aujourd’hui, nous sommes considérés comme les premiers piliers de la République », s’est-t-il félicité, à l’issue de son septennat au sein de l’autre institution du quai d’Orsay. Les crises des gilets jaunes et du Covid-19 sont passés par là… « On attend du Président de la République que l’hommage aux maires, jeudi, soit à la hauteur de leur dévouement absolu matin, midi et soir », a souhaité François Baroin, qui garde ses mandats locaux, dans son fief de l’Aube.