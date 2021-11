Fonction publique territoriale

Publié le 22/11/2021 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Les déclinaisons régionales de l’accord-cadre entre la Fédération nationale des CDG et le CNFPT aboutiront d’ici à la fin de l’année.

C’était il y a deux ans, lors du 102e congrès des maires. Dans la continuité de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, la Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG) et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) avaient signé un accord-cadre visant à mieux articuler leurs relations – chacun des deux partenaires étant soucieux de préserver ses spécificités propres –, tout en développant leurs complémentarités.

Une déclinaison locale de cet accord était censée suivre dans l’année. Retardée en raison du report des élections municipales et de la crise sanitaire, elle devrait être totalement effective dans quelques semaines. « Sur les 18 délégations régionales du CNFPT, toutes auront signé une convention avec les CDG de leur territoire d’ici à la fin de l’année », confirme ­Bruno ­Romoli, directeur du projet « conformité » au CNFPT.

Examens, apprentissage…

Parmi les récents signataires, les délégations de ­Guadeloupe, de ­Martinique et de ­Guyane et leurs CDG respectifs ont opté pour une convention inter­régionale à six. « Nous travaillions déjà ensemble en ­Martinique, CNFPT et centre de gestion partageant les mêmes locaux. Mais cette convention va nous permettre de ­développer une vision commune sur les grands enjeux et d’encore mieux articuler nos actions pour plus d’efficacité, grâce à l’intelligence collective et davantage de sens donné à l’action », indique ­Arlette ­Pujar, directrice régionale du CNFPT en Martinique.

Mutualisation et complémentarité sont au centre de l’ensemble des conventions de coopération locales. « Là où les rapprochements sont possibles, les opérations conjointes sont soutenues et développées. Là où les spécificités du CNFPT et des CDG ont besoin d’être affirmées, elles le sont aussi. L’­objectif est de mieux répondre à la demande des collectivités et d’être plus en phase avec l’évolution du monde territorial », commente ­Bruno ­Romoli.

La délégation de ­Normandie et le centre de gestion de la Seine-Maritime, centre coordonnateur pour l’ensemble des centres de gestion normands, font partie des premiers signataires. Leur convention de ­coopération régionale, conclue en décembre 2020, reprend la plupart des thématiques listées dans l’accord-cadre : concours et examens professionnels, connaissance des métiers, promotion de l’emploi territorial, apprentissage, évolution professionnelle…

Au cœur des sujets, notamment, une meilleure ­circulation de l’information. « Par exemple, en matière de concours et d’examens professionnels, le CNFPT prépare les agents aux examens et les CDG mettent en œuvre les épreuves : il s’agit donc de travailler sur l’information préalable, les dates de concours et celles d’inscription », décrit ­Patricia ­Bosselin, responsable du pôle « emploi territorial » du CDG de la Seine-Maritime, qui a piloté ce projet. En matière d’hygiène et de ­sécurité, les documents uniques reçus par les CDG permettront aussi d’adapter la capacité de formation aux besoins locaux.

Un forum de l’emploi ?

Des chantiers communs seront également lancés en 2022. Une réflexion est ainsi en cours sur la mise en place d’un forum de l’emploi public pour l’année suivante. « La négociation de la convention et, aujourd’hui, la mise en œuvre des projets sont simplifiées grâce au travail avec une interlocutrice unique du centre de gestion coordonnateur, tout en associant l’­ensemble des cinq centres de gestion de la région », observe­ ­Michel ­Jegou, directeur adjoint des formations pour la délégation normande du CNFPT, chargé de l’action territoriale.

Ce rôle de centre de gestion coordonnateur, préconisé dans la loi de transformation publique pour le rapprochement entre les CDG et le CNFPT, s’étend à d’autres thématiques dans le cadre des schémas régionaux de coordination, de mutualisation et de spécialisation des centres de gestion, que commencent à signer les CDG d’une même région administrative.