Des projets conduits grâce à des mises à disposition internes

Publié le 25/11/2021

A travers la mission d’appui temporaire au projet, le département propose à ses agents de venir, avec leurs compétences, en renfort d’autres directions. témoignage

[Isère 4 700 agents • 1,26 million d’hab.] Pourquoi faire appel à des compétences externes pour conduire des projets, quand on peut en mobiliser en interne ? Avec son dispositif « mission d’appui temporaire au projet » (MATP), le département de l’Isère donne la possibilité à ses agents d’être mis à disposition d’autres services que le leur pour participer à un projet stratégique de la collectivité.

Les volontaires candidatent avec l’accord de leur direction sur des offres de mission publiées sur l’intranet. Une fois « recrutés », ils pourront être détachés sur 10 à 40 % de leur temps de travail, pour deux ans au maximum. Conventionnement avec le Fonds pour l’inser­tion des personnes handicapées dans la fonction publique, déploiement du très haut-débit, développement touristique du petit train de la Mure, informatisation du RSA… une vingtaine de missions ont été proposées depuis le lancement en 2018, à côté de l’offre existante de la DRH pour accompagner les parcours professionnels (immersions, missions temporaires, emplois tremplins…). A noter qu’aucune rémunération supplémentaire, changement de régime indemnitaire ou attribution de nouvelle bonification indiciaire ne sont accordés au titre d’une MATP.

« C’est une initiative en tous points bénéfique », assure Agnès Bachelot-Journet, directrice de la performance et de la modernisation du service au public. A la fois un moyen d’apporter un appui au service qui porte le projet, de valoriser des compétences internes et, pour les agents en mission, de faire un pas de côté.

Ponts entre les services

« Le dispositif crée des ponts entre les services », constate Annick Merle, vice-présidente chargée de l’innovation, de la performance des politiques départementales et des questions européennes. Illustration avec la directrice de l’une des maisons du département qui rejoint le service des solidarités un jour par semaine. « Il y a actuellement des diffi­cultés de communication entre les territoires et le central. Sa mission va contribuer à mieux comprendre les enjeux et problématiques des uns et des autres », avance Agnès ­Bachelot-Journet.

Marie ­Mainage, assistante sociale, est en MATP depuis 2020 auprès de la direction de la performance et de la modernisation dans le cadre d’un projet européen relatif à l’évolution des métiers du social. Elle est mise à disposition pendant deux ans, à raison d’un jour et demi par semaine. Pour monter le projet, deux MATP étaient recherchées, une sur de l’administratif et un travailleur social pour faire le lien entre les pratiques de terrain et le pilotage de projet.

Expertise de terrain

« Au début, j’ai un peu ­pataugé car je n’y connaissais rien aux projets européens. Nous sommes trois à travailler dessus. Nous pilotons le partenariat avec les travailleurs sociaux des différents pays et gérons le comité technique de nos travailleurs sociaux qui participent au projet. J’apporte mon expertise de terrain », indique Marie ­Mainage. Le département réfléchit à élargir son dispositif en proposant des MATP à des organismes qui lui sont liés (associations, établissements dédiés aux personnes âgées…).

« Ces mises à disposition sont un formidable outil de transversalité. L’élargissement envisagé à nos partenaires pourrait participer à casser les silos et favoriser les coopérations, de plus en plus essentielles dans la mise en œuvre de nos politiques publiques », estime Agnès Bachelot-­Journet.

« J’ai trouvé très ressourçant d’être immergée dans un autre univers » Karine Sutra, documentaliste-bibliothécaire au service de documentation « J’ai effectué une mission au musée Champollion [à Vif, ndlr] pour préparer son ouverture au public, à raison d’une journée par semaine pendant un an, puis d’une journée et demie pendant les trois derniers mois avant son ouverture en juin. J’ai interrompu ma mission pour me former et monter en compétence sur le catalogage, l’inventaire et la conservation d’ouvrages de ­collection, avant de pouvoir éventuellement y retourner.J’ai trouvé très ressourçant d’être immergée dans un autre univers. L’équipe du musée n’avait pas le temps et pas suffisamment de compétences “métier” sur place. J’ai contribué à la constitution de la bibliothèque documentaire et ai pu, en même temps, bénéficier de leurs savoirs sur les objets patrimoniaux. J’avais très envie d’être en lien avec les livres anciens et de comprendre ce que signifiait la gestion de tels ouvrages, en envisageant peut-être une évolution professionnelle vers un poste en bibliothèque patrimoniale. »

