Congrès des maires 2021

Les élus de Territoires Unis resserrent les rangs

Publié le 16/11/2021 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : A la une, France

FABIEN CALCAVECHIA

Le club regroupant les maires et les présidents de départements et de régions va présenter un livre blanc et interpeller les candidats à la magistrature suprême.

Décentralisation