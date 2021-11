Elles continueront à passer par l’emprunt mais elles le feront différemment et c’est même le souhait des Caisses d’Epargne d’accompagner différemment les projets qui ont vocation à accompagner la transition écologique. C’est pourquoi nous lançons aujourd’hui un prêt à impact environnemental, mais aussi un prêt à impact social. Nous encourageons ainsi les efforts des collectivités locales dans la prise en compte de critères extra-financiers plus ambitieux pour leurs activités.

Thèmes abordés Dette

Finances locales

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.lagazettedescommunes.com/774468/les-caisses-depargne-vont-financer-a-taux-bonifies-les-projets-a-impact-ecologique-et-sociaux/" }, "headline": "« Les caisses d’Epargne vont financer à taux bonifiés les projets à impacts écologiques et sociaux »", "image": "https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/uploads/2020/07/jeremy-estrader-310x233.jpg", "datePublished": "2021-11-16T10:14:44+00:00", "dateModified": "2021-11-16T10:42:31+00:00", "author": { "@type": "Person", "name": "Cédric Néau" }, "publisher": { "name": "La Gazette des Communes", "@type": "Organization", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/themes/gazette_v5/images/header/logo_gazette_web_24872.svg" } }, "description": "Les Caisses d’Epargne du groupe BPCE lancent aujourd’hui un emprunt à taux bonifiés pour les collectivités portant des projets de transition écologique et à impact social. Jérémy Estrader, directeur des marchés logement social, Immobilier professionnel, secteur public, entreprises publiques locales - Caisse d’Epargne présente les enjeux de ce nouveau produit bancaire.", "isAccessibleForFree": "False", "hasPart": { "@type": "WebPageElement", "isAccessibleForFree": "False" }, "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector" : ".pageArticle__mainContent" } }