Paris 2024 : opération séduction pour les centres de préparation aux Jeux

Publié le 16/11/2021 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport

A un peu moins de 1 000 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024, environ 500 collectivités sont actuellement référencées au titre de Centre de Préparation aux Jeux (CPJ). Avec quels enjeux et quelle organisation pour attirer des délégations sportives ? Témoignages.

Autrefois appelés bases arrières, les Centres de Préparation aux Jeux (CPJ) font volontiers fantasmer les collectivités. Et pour cause, ils offrent la perspective d’accueillir sur sa commune de grands noms du sport mondial, que ce soit en amont des Jeux, le temps d’un stage de préparation ou d’acclimatation. Ou durant l’évènement, en tant que base avancée pour l’ensemble d’une délégation, encadrement compris. Le référencement de ces CPJ est réalisé sous l’égide du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et paralympiques (COJOP), en plusieurs étapes. « Une première vague a été constituée avant les Jeux de Tokyo », resitue Romain Lachens, directeur de l’Engagement au COJOP. « A cette occasion, nous devions présenter un catalogue de sites, au Comité international Olympique (CIO) et aux ...